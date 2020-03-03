Снюс перестанут продавать несовершеннолетним в Санкт-Петербурге

Теперь не выйдет купить снюс в аптеках тем, кому еще нет 18 лет. Продавцов, нарушивших закон, ждет штраф. Им придётся заплатить от 3 до 5 тысяч рублей (штраф для физлиц), от 10 до 20 тысяч рублей (для должностных лиц) или от 30 до 50 тысяч рублей (для организаций).

«Царьград» напомнил, что ранее стало известно об опасности снюса. Он содержит в 10 раз больше никотина, чем обычный табак.