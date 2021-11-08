Минсельхоз предложил способ снизить цену на мясо

Зарубежные компании, ввозящие мясо, платят за свинину и говядину таможенный сбор в 15 и 25% соответственно. В Минсельхозе предложили обнулить импортные пошлины, чтобы затормозить рост цен на замороженное мясо. Речь идет о квоте в 200 тысяч тонн каждого вида.

Как сообщила газета «Известия», ведомство направило предложение в Минэкономразвития для его оценки. За год говядина и свинина на внутреннем рынке подорожали на 7,8 и 19% соответственно.

Вследствие обновления сетки тарифных преференций ЕАЭС, Латинская Америка и Индия лишились возможности получить скидку на пошлину. Она составляет не менее 15%. Соответственно, для России продукция подорожает на 4%. Тем более, что к сентябрю мировые цены на мясо выросли на 30% в годовом выражении.

«Тем самым можно говорить про импорт инфляции, так как подобная ситуация ускоряет рост цен на продовольствие внутри страны», — отмечается в письме Минсельхоза.

Производство свинины в России в сентябре 2021 года сократилось из-за вспышек африканской чумы в поголовье. Стране придется ввезти около 200 тысяч тонн этого вида мяса (годовая потребность). Пошлина на импортную свинину составляет 25% его цены. Стоимость этого мяса в мире постепенно снижается. Но если обнулить пошлину, свинину будут поставлять по цене 182 рубля за килограмм.

По данным Росстата, с 26 октября по 1 ноября в России на 0,4% увеличилась стоимость говядины и мясных продуктов.