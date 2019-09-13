Снижение поставок российского газа приведет к проблемам экономики ЕС

«Шлейф неблагонадежного партнера»: газовый шантаж Европы обернется для Украины потерей рынка Подробнее

«Это решение, конечно, политизированное. Нам выкручивают руки, заставляют сохранять транзит газа через Украину <...> Экономика европейских партнеров может пострадать от возможного снижения транзита российского газа», — заявил Джабаров, добавив, что рано или поздно ограничения снимут.

Сенатор объяснил, что экономические проблемы ощутят даже сильные экономики Европы, в частности — Германии. По его словам, ФРГ уже рассматривает различные меры для оздоровления своей экономики. После смены немецкого правительства страна может сильнее сконцентрироваться на защите своих экономических интересов.

Он добавил, что именно Польша выступила против солидарного развития европейских стран, поставив под угрозу поставки газа в ЕС, сообщил сайт «Утро.ру».

Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Таким образом полная загрузка «Северного потока — 2» газом после запуска проекта оказалась под угрозой.