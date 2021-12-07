Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока преждевременно снимать ковидные ограничения. В стране эпидситуация остается напряженной.

«Коэффициент распространения коронавируса остается высоким, он не снижается ниже единицы последние 10 дней. Это заставляет нас думать, что снимать какие-либо ограничения совершенно преждевременно», — процитировало РИА «Новости» ответ Поповой на вопрос о снятии ограничений к Новому году.

По словам Поповой, эпидситуация остается напряженной, а ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким. Если сейчас ослабить ограничения, то это приведет к дальнейшему росту числа заболевших.

Многие вирусологи считают, что окончание пандемии коронавируса произойдет совсем скоро. Этому поспособствует новый штамм коронавируса, найденный в Южной Африке. Пока ученые наблюдают за «омикрон»-штаммом, но уже есть положительные новости: новый штамм переносится легче. При этом не зарегистрировано ни одной смерти.