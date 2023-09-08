Власть 08 сентября 2023, 11:03 СМС для идентификации на выборах начали приходить москвичам с задержкой Массух: время ожидания СМС для верификации на выборах в Москве увеличилось © Fotolia / Tanusha

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На выборах мэра столицы возник большой интерес избирателей к электронному голосованию, что может приводить к увеличению времени ожидания СМС для верификации личности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух.

Он отметил, что система электронного голосования была готова и успешно функционирует, но возникли небольшие задержки с получением СМС для верификации у операторов.

После снижения нагрузки все СМС будут доставлены до адресатов. <…> В такой ситуации следует просто дождаться, когда она придет. Пока СМС не пришла, бюллетень не открыт, а значит, что вернуться в систему избиратель сможет и позже — в любое удобное время. Илья Массух

Однако он подчеркнул, что очередей онлайн-избирателей не возникло.

Выборы мэра города Москвы уже стартовали и пройдут с 8 по 10 сентября. В них примет участие пять кандидатов.