Смотрительница Музея Победы раскрыла, что ей шепнул Путин

Глава государства посетил культурное учреждение 27 января.

В реконструкции венского кафе в рамках одной из экспозиций использовано приветствие Guten Abend! Bitte. Путин заметил в нем неточность. Он сказал смотрительнице, что приветствие звучит иначе.

Анисимова пообещала обязательно выучить правильный вариант приветствия, озвученный главой государства.

«Досконально все узнаю и буду применять его в работе», — заявила сотрудница Музея Победы.

Путин побывал в музее в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В нем он посмотрел фрагменты новых художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Президент также обошел экспозицию «Подвиг народа», открытую к 75-летию Победы. А еще он дал старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград».

В тот же день Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве.

Блокада завершилась 27 января 1944 года, она продолжалась почти 900 дней.