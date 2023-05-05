Власть 05 мая 2023, 03:56 «Смотрелся бы органично». Депутатов типа Валуева предложили отправлять на конфликтные встречи Депутат ГД Гаврилов: на конфликтные встречи нужно оправлять парламентариев, типа Валуева РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отреагировал на нападение украинского нардепа на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого. Парламентарий предложил отправлять на потенциально конфликтные встречи депутатов другой весовой категории, типа Николая Валуева. Депутата процитировал МК.ru.

«Лучше либо воздержаться от участия в подобных мероприятиях, либо посылать таких депутатов, как Николай Валуев, он бы смотрелся там более органично», — пошутил Гаврилов.

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Представитель украинской делегации напал на Ставицкого на полях Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Инцидент произошел в коридоре гостиницы. К месту происшествия прибыл российский консул и врач.

Ранее украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на саммите ПАЧЭС. Устроенное украинцами расценили как цирк, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попросил участников акции прекратить «неуместные» действия.