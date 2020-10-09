СМИ: зампред правительства Кабардино-Балкарии отправился в отставку

Уточняется, что в регионе произошли кадровые перестановки. 42-летний Керефов получил новую должность. Теперь он возглавит отделение национального банка страны в республике.

На прежней должности Керефов пробыл два года. Ранее он занимал пост регионального министра финансов и главы ФНС в КБР. Мужчина имеет образование юриста. Свою карьеру он начинал в магазине тканей, работая бухгалтером.