СМИ: задержали министра здравоохранения Республики Алтай

Задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Да, Коваленко задержан. В связи с чем — сейчас уточняется», — сказал собеседник изданию.

Источник в силовых структурах РИА «Новости» сообщил, что Коваленко задержан по подозрению в получении взятки.

Источник «Новостей Горного Алтай» сообщил, что помимо министра задержан его помощник.

Подробности случившегося пока неизвестны, мобильный телефон министра отключен.

В Telegram-канале «Лысый бурундук» сообщили, что причиной задержания могли стать экстренные закупки кислородного оборудования во время пандемии коронавируса.