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    10 марта 2021, 06:49

    СМИ: задержали министра здравоохранения Республики Алтай

    Екатерина Шамина

    Задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    СМИ: задержали министра здравоохранения Республики Алтай

    «Да, Коваленко задержан. В связи с чем — сейчас уточняется», — сказал собеседник изданию.

    Источник в силовых структурах РИА «Новости» сообщил, что Коваленко задержан по подозрению в получении взятки.

    Источник «Новостей Горного Алтай» сообщил, что помимо министра задержан его помощник.

    Подробности случившегося пока неизвестны, мобильный телефон министра отключен.

    В Telegram-канале «Лысый бурундук» сообщили, что причиной задержания могли стать экстренные закупки кислородного оборудования во время пандемии коронавируса.