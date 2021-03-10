СМИ: задержали министра здравоохранения Республики Алтай
Задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Да, Коваленко задержан. В связи с чем — сейчас уточняется», — сказал собеседник изданию.
Источник в силовых структурах РИА «Новости» сообщил, что Коваленко задержан по подозрению в получении взятки.
Источник «Новостей Горного Алтай» сообщил, что помимо министра задержан его помощник.
Подробности случившегося пока неизвестны, мобильный телефон министра отключен.
В Telegram-канале «Лысый бурундук» сообщили, что причиной задержания могли стать экстренные закупки кислородного оборудования во время пандемии коронавируса.