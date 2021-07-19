СМИ: вице-премьеров назначат кураторами федеральных округов

Премьер-министр Михаил Мишустин готов назначить кураторами регионов ряд вице-премьеров. Об этом сообщил РБК источник, близкий к правительству.

Источник издания в аппарате правительства заявил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий уже подписано. Они будут исполнять новые полномочия, взаимодействуя с президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам и Госсоветом.

Виктория Абрамченко будет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас она отвечает в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию.

«Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать», — сказал один из источников издания.

Татьяна Голикова, которая сейчас отвечает за образование и здравоохранение, будет курировать Северо-Западный федеральный округ.

Дмитрий Григоренко, курирующий в правительстве работу Минфина, будет отвечать за Центральный федеральный округ.

Юрии Трутнев будет и дальше курировать Дальний Восток, а отвечающий за оборону и промышленность Юрий Борисов станет курировать Уральский федеральный округ.

Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак будет куратором Северного Кавказа.

«Один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса», — отметил источник.

Марат Хуснуллин, который отвечает в правительстве Крым, теперь будет контролировать весь Южный федеральный округ.

Дмитрий Чернышенко, ответственный за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, станет куратором Приволжского федерального округа.

«На него приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно-активных предприятий, при „Иннополисе“ в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий», — объяснил источник издания, близкий к правительству.

Он добавил, что Чернышенко сам родом из Поволжья, поэтому этот округ ему близок.