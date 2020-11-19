СМИ: в России задумались о блокировке иностранных сайтов в наказание за цензуру
Авторами документа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, стали парламентарии от разных фракций. В нижнюю палату его внесут в четверг, 19 ноября.
Сайтам придется отвечать, если их уличат в ограничении доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Меры будут действовать как для социальных сетей, так и для крупных IT-платформ.
Ограничение доступа является первым из прописанных в законе принципов. Речь здесь идет в том числе о блокировке аккаунтов российского телевидения или снятии с показа сделанного в России фильма.
«Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — добавил собеседник агентства.
В качестве ответа на цензуру в документе указана блокировка, замедление трафика и штрафы за отказ выполнять требования Роскомнадзора. Решение о мерах против иностранных интернет-платформ будут согласовывать с российским МИД.