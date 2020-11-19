СМИ: в России задумались о блокировке иностранных сайтов в наказание за цензуру

В Госдуме рассмотрят законопроект, который предусматривает ответные санкции против иностранных сайтов. Наказывать интернет-платформы хотят за цензуру против российских СМИ.

Авторами документа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, стали парламентарии от разных фракций. В нижнюю палату его внесут в четверг, 19 ноября.

Сайтам придется отвечать, если их уличат в ограничении доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Меры будут действовать как для социальных сетей, так и для крупных IT-платформ.

Ограничение доступа является первым из прописанных в законе принципов. Речь здесь идет в том числе о блокировке аккаунтов российского телевидения или снятии с показа сделанного в России фильма.

«Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — добавил собеседник агентства.

В качестве ответа на цензуру в документе указана блокировка, замедление трафика и штрафы за отказ выполнять требования Роскомнадзора. Решение о мерах против иностранных интернет-платформ будут согласовывать с российским МИД.