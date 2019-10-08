СМИ: в Минэнерго признали, что спрос на нефть может упасть

После 2025 года мировой спрос на нефть может начать снижаться. В Минэнерго считают, что ее потребление достигнет своего пика раньше 2030-х годов.

Минэнерго представило обновленный проект Энергостратегии России до 2035 года на совещании у главы ведомства Александра Новака еще 21 сентября. Об этом сообщила газета «Ведомости». В актуальности документа уверены два чиновника и три человека, которые принимали участие в его обсуждении.

Речь о вероятном спаде спроса на нефть заходила еще в начале 2019 года. Однако в официальных бумагах отражения такая возможность до сих пор не находила.

К снижению спроса на нефть уже готовятся в крупнейших мировых компаниях. Предприятия начинают инвестировать в возобновляемые источники энергии.

Например, норвежская Statoil, сменившая название на Equinor, предпочла вложиться в строительство солнечных ветропарков. На эти цели компания направила 6,4 миллиарда рублей. Первая ветряная труба на заводе по производству топлива в 2017 году появилась у Saudi Aramco. Решение позволило предприятию сэкономить более 18 тысяч баррелей нефти в год.

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Пик спроса на нефть, как указано в стратегии, придется на 2030–2040-е годы. Позже он начнет падать.

В Минэнерго не стали комментировать разработанный план.