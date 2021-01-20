СМИ узнали о планах «Справедливой России» сменить название перед выборами в Госдуму

Пока к единому мнению не пришли, но основной вариант нового названия — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В нем будут упомянуты все политические силы объединения.

Против громоздкого названия выступил лидер эсеров Сергей Миронов.

По данным источников РБК, в конце января партии выступят с заявлениями об объединении, а в конце февраля в один день пройдут партийные съезды и общий объединительный съезд. В России может появиться новая политическая сила с новым руководством. Она сохранит право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

Два знакомых с ходом переговоров собеседника сообщили, что Миронов не намерен делиться властью на равных. Он хочет быть лидером этого политического объединения. Один из источников подчеркнул, что есть рабочий вариант руководства партией: Миронов — председатель, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин — сопредседатели.