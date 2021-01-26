Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

«Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни», — написал «Коммерсант» в Twitter со ссылкой на два источника, близких к семье.

Причина смерти не уточняется. По информации издания, у господина Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

В пресс-службе кабмина подтвердили РИА «Новости» смерть бывшего премьер-министра России.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Союза ССР. Во время учебы проходил стажировку в пражской Высшей школе экономики.

Работал заместителем главы администрации президента в 1998–2004 годах и помощником президента в 1997–1998 годах, в 2004–2012 годах. В январе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.