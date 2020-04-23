СМИ: ЦБ попросил снизить информационную активность Глазьева во время пандемии

Заявления Сергея Глазьева несут репутационные риски для мер, которые предпринимает правительство и Банк России в условиях пандемии. В этом уверен ЦБ, сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Регулятор уже направил письмо в Минэкономразвития с рекомендацией сдержать информационную активность Сергея Глазьева, который совсем недавно обвинил ЦБ в падении рубля. Ведомство раскритиковало слова чиновника, об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обращение Глазьева содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», — такая цитата из письма Минэкономразвития появилась у «Интерфакса».

Сейчас чиновник занимает пост министра Евразийской экономической комиссии. Среди его недавних предложений — ввести налог на операции с иностранной валютой. Такая мера, по мнению Глазьева, поможет в борьбе со спекулянтами.

Сергей Глазьев и раньше ругал крупные ведомства. Находясь на посту советника президента страны, он критиковал отечественное правительство и уже тогда призывал Центробанк отказаться от иностранных валют. В октябре 2019 года Путин освободил Глазьева от должности советника.