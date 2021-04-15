СМИ: США введут санкции против российского суверенного долга

Новые санкции администрации США против Москвы могут быть направлены против суверенного долга России. Штаты могут объявить о них в четверг, 15 апреля.

«Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации. Кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков», — сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в правительстве.

Соединенные Штаты уже использовали аналогичные методы против Ирана.

Россия имеет относительно небольшой долг, что делает ее потенциально менее уязвимой для этой тактики, а рост цен на нефть пойдет на пользу экономике страны, написало пишет американское издание. Тем не менее любые масштабные санкции в отношении российского финансового сектора, по мнению администрации Байдена, приведут к существенному наращиванию расходов в стране.

По информации источника NYТ, основным беспокойством американских чиновников из-за санкций ответные шаги Москвы. Они рассматривали вопрос, могут ли российские организации нанести ответный удар.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США готовятся выслать из страны 10 российских дипломатов и ввести санкции против 12 россиян и 20 организаций из РФ.