СМИ сообщили о задержании замначальника ГУ МВД по Запорожью Селиванова

Силовики задержали заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах регионах. Причины задержания пока неизвестны.

«Да, задержан», — ответил собеседник агентства на вопрос о Селиванове. Информацию подтвердили источники телеканалов НТВ и РЕН ТВ.

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