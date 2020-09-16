СМИ сообщили о получении Владимиром Зеленским миллиона евро от Австрии

По информации журналистов, денежный вопрос был целью поездки Зеленского в Вену. В рамках встречи с главой Украины канцлер Австрии Себастьян Курц упомянул об экономических отношениях с Киевом. Политик не объяснил, что конкретно имеет в виду, пишет сайт «Политика сегодня».

Помимо прочего, Курц добавил, что Австрия собирается расширить гуманитарное участие на Украине. Как пишут СМИ, австрийский канцлер не уточнил позицию Вены по ситуации с газопроводом «Северный поток — 2». Он лишь отметил, что она не совпадает с мнением Украины.