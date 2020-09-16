СМИ сообщили о получении Владимиром Зеленским миллиона евро от Австрии
Президент Украины Владимир Зеленский получил один миллион евро от властей Австрии, сообщило издание Der Standard.
По информации журналистов, денежный вопрос был целью поездки Зеленского в Вену. В рамках встречи с главой Украины канцлер Австрии Себастьян Курц упомянул об экономических отношениях с Киевом. Политик не объяснил, что конкретно имеет в виду, пишет сайт «Политика сегодня».
Помимо прочего, Курц добавил, что Австрия собирается расширить гуманитарное участие на Украине. Как пишут СМИ, австрийский канцлер не уточнил позицию Вены по ситуации с газопроводом «Северный поток — 2». Он лишь отметил, что она не совпадает с мнением Украины.