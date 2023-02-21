Власть 21 февраля 2023, 08:10 СМИ сообщили о подготовке поправок, смягчающих наказание за налоговые преступления «Коммерсант»: кабмин подготовил поправки о смягчении наказания за налоговые преступления piqsels

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к УК РФ, подразумевающие смягчение наказания за налоговые преступления. Теперь, если предприниматель выплатил все недоимки и пени, его не привлекут к уголовной ответственности. Об этом написал «Коммерсант».

Кроме того, по данным издания, срок давности привлечения к уголовной ответственности за такие правонарушения снизятся: максимальная санкция по статьям 199, 199.1, 199.2 УК РФ составит уже не шесть-семь, а пять лет лишения свободы, а по статье 199.4 — не четыре, а три года. Налоговые преступления перейдут в категорию преступлений небольшой и средней тяжести, а по ним и срок давности ниже.

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Предполагается, что поправки помогут бизнесменам загладить вину за налоговые нарушения без проблем с законом. В пояснительной записке указано, что законопроект разработки во исполнение прошлогоднего поручения президента Владимира Путина для «снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях».

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Кабмин может утвердить новый законопроект уже в эту среду.