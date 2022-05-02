СМИ сообщили, когда выберут нового лидера ЛДПР

Съезд ЛДПР, где выберут нового лидера партии, состоится 25 мая. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Съезд пройдет 25 мая», — подчеркнул собеседник агентства.

Перед этим в партии заявляли, что решение о дате и месте съезда обнародуют после 15 мая.

Предыдущий председатель ЛДПР, Владимир Жириновский, скончался 6 апреля после продолжительной болезни. В феврале Жириновский попал в больницу с ковидом и так и не смог выкарабкаться. В день его смерти стало известно, что временно исполняющим обязанности лидера фракции назначили депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

На вопросы журналистов о том, хочет ли он возглавить партию, он отвечал, что решать это будет партия, а пока обсуждения преждевременны.

Как сообщил политолог Евгений Минченко, главную роль в принятии этого решения сыграет президент РФ Владимир Путин. По его словам, Жириновский «канонизирован как один из идеологов нынешнего режима», поэтому решение об его преемнике — уже не внутрипартийное дело.