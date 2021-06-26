СМИ сообщили, что сын Жириновского ушел из политики из-за конфликта с отцом. В партии это опровергли

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отказался вновь баллотироваться в парламент из-за конфликта с отцом Владимиром Жириновским, сообщил РБК со ссылкой на источники в Госдуме.

По их словам, у Жириновского и Лебедева неоднократно были разногласия, которые касаются политики. Например, последний якобы был против карьерного продвижения молодого депутата Госдумы Василия Власова. Тем не менее он не смог этому воспрепятствовать, так как инициатором его продвижения был Жириновский.

В пресс-службе ЛДПР информация о конфликте Лебедева и его отца опровергли.

«Это не так. Владимир Вольфович Жириновский прокомментировал это решение Лебедева. Он пожелал ему удачи, поблагодарил за десятилетия совместной работы», — пояснили в пресс-службе.

По данным агентства Ura.ru, источник, близкий к лидерам партии рассказал о еще одном конфликте Лебедева и Жириновского. Причиной стало назначение последним Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края.