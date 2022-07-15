СМИ сообщили, что Рогозин готовится уйти из Роскосмоса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ближайшее время собирается покинуть свою должность. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на источники, близкие к военно-промышленному комплексу.

По данным издания, после отставки Рогозин может заняться вопросами, которые связаны со специальной операции РФ на Украине. Он может занять руководящую должность на одной из освобожденных территорий.

Газета написала, что возможным претендентом на пост гендиректора Роскосмоса является вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Несколько дней назад РБК со ссылкой на своих источников сообщал, что Борисов уйдет в отставку. Эту информацию подтвердил собеседник издания в оборонно-промышленном комплексе.

Также РИА «Новости» писало, что партия «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.