СМИ сообщили, что переговоры Путина и Байдена начнутся 15 июня

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в период с 15 по 16 июня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Встреча глав государств начнется после первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность. По информации СМИ, российско-американские переговоры могут пройти в Швейцарии, написал «ПолитЭксперт».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что повестка дня лидеров РФ и Штатов включит обсуждение тем стратегической стабильности.