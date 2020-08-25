СМИ: Собянин поставил прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил себе прививку от коронавирусу, которую разработали в Научном центре имени Гамалеи, пишут СМИ. Препарат получил название «Спутник V».

Информацию о вакцинации мэра столицы опубликовал портал Znak.com со ссылкой на информированный источник в окружении Собянина.

При этом пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию, сообщает РИА «Новости». Пенькова сама пока не знает, сделал ли Собянин прививку или нет.

Вакцину от коронавируса разработали специалисты Научного центра имени Гамалеи. Россия стала первой страной, где удалось создать и зарегистрировать такой препарат.

Ранее Центр Гамалеи опубликовал инструкцию к новой вакцине: у препарата есть противопоказания. Его нельзя применять, если человек не переносит какие-либо компоненты вакцины.

Кроме того, прививка противопоказана тем, кто страдает от обострения аллергии, хронических заболеваний или инфекций. После выздоровления рекомендуется подождать еще месяц или полтора и только тогда ставить прививку от коронавируса.