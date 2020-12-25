СМИ: скончался заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко
Скончался замглавы Министерства иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко», — процитировал сообщение сайт RT.
Кравченко занимал пост заместителя министра иностранных дел республики с января 2017 года. Политика назначили послом в США в июле текущего года. Он не успел уехать на работу в Штаты, находился в Белоруссии.