СМИ: скончался заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко

«Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко», — процитировал сообщение сайт RT.

Кравченко занимал пост заместителя министра иностранных дел республики с января 2017 года. Политика назначили послом в США в июле текущего года. Он не успел уехать на работу в Штаты, находился в Белоруссии.