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    25 декабря 2020, 18:39

    СМИ: скончался заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко

    Полина Петрова

    Скончался замглавы Министерства иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    СМИ: скончался заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко

    «Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко», — процитировал сообщение сайт RT.

    Кравченко занимал пост заместителя министра иностранных дел республики с января 2017 года. Политика назначили послом в США в июле текущего года. Он не успел уехать на работу в Штаты, находился в Белоруссии.