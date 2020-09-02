СМИ: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Как пишет РБК, таким образом Казахстан может препятствовать свободному движению товаров, услуг и капитала в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что ежегодно в Россию направлялось около одного миллиона тонн лома.
В период с января по май было поставлено 300 тысяч тонн. По данным издания, в мае поставки лома в Россию упали в три раза, а с июня почти полностью прекратились.
Согласно выводам комиссии, в июне «КТЖ-Грузовые перевозки» («дочка» «Казахстанских железных дорог» — прим. ред.) выпустила приказ, запрещающий на неопределенный срок прием вагонов с предназначенным для экспорта ломом.
Из-за перебоев в поставках в России возник дефицит, в том числе в Минпромторг обратился Магнитогорский металлургический комбинат — основной потребитель этого сырья.
Россия потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках Евразийской экономической комиссии. По информации РБК, власти Казахстана введение запрета на вывоз лома отрицают.