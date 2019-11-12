СМИ: Роскосмос будет жестко контролировать строительство Восточного

Большой и лакомый космодром. Самые громкие преступления Восточного Подробнее

По его словам, после того, как на первом этапе стройки нашли «безобразия», «Спецстрой России» был расформирован. Большинство руководителей организации арестовали. Во время этих событий Рогозин получил свой пост в Роскосмосе. Источник отметил, что Рогозин «в качестве вице-премьера был основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома».

Ранее во время совещания с правительством Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный до сих пор не наведен порядок. И это, несмотря на десятки уголовных дел, заведенных во время его строительства. По словам президента, там воруют «сотни миллионов».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что глава государства говорил о строительстве первой очереди космодрома. В это время было похищено 11 миллиардов рублей. Из них только 3,5 миллиарда возвращены. По этим делам осудили 32 человек, пять уголовных дел до сих пор расследуются.

В июне 2019 года на Восточном началось строительство второй очереди — под ракету «Ангара».