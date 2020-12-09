СМИ рассказали, чего избежала РФ остановкой войны в Карабахе

По данным издания, кроме многочисленных жертв, массового бегства армян, экономического кризиса в Армении России удалось сохранить жизнь армянскому премьеру Николу Пашиняну.

По мнению специалистов, в случае отвоевывания Карабаха Азербайджаном с Пашиняном могли произойти разные вещи. Его могли свергнуть, арестовать, посадить в тюрьму или довести до самоубийства. Кроме того, в случае победы Азербайджана на территории Карабаха моли бы появиться миротворцы ООН и базы Североатлантического Альянса.