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    09 декабря 2020, 12:54

    СМИ рассказали, чего избежала РФ остановкой войны в Карабахе

    Артур Блянихов

    «ФедералПресс» разобрался, чего удалось избежать России, урегулировав конфликт Азербайджана и Армении на территории Нагорного Карабаха.

    По данным издания, кроме многочисленных жертв, массового бегства армян, экономического кризиса в Армении России удалось сохранить жизнь армянскому премьеру Николу Пашиняну.

    По мнению специалистов, в случае отвоевывания Карабаха Азербайджаном с Пашиняном могли произойти разные вещи. Его могли свергнуть, арестовать, посадить в тюрьму или довести до самоубийства. Кроме того, в случае победы Азербайджана на территории Карабаха моли бы появиться миротворцы ООН и базы Североатлантического Альянса.