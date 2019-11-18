СМИ: Путину понравился проект строительства моста через Лену

По данным издания, Путин наложил резолюцию на письмо, где глава Якутии Айсен Николаев просил выделить деньги на проект строительства моста. На документе написано: «Ситуация созрела до реализации». Также российский лидер поручили кабмину внести соответствующее предложение.

Предварительная стоимость проекта, по информации газеты, равна 82,9 миллиардам рублей с НДС. При этом в материале говорится, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал комментария газете по данному вопросу.

Между тем, ранее глава Якутии в интервью РИА «Новости» заявил, что проект моста через Лену поддержали в правительстве и профильных ведомствах. Решение о строительстве может быть принято до конца 2019 года.

В июне этого года Владимир Путин во время прямой линии говорил о мосте. В августе путепровод вошел в проект национальной программы развития Дальневосточного федерального округа, а спустя месяц Николаев рассказал о том, что основные ведомства дали «добро».

Ленский мост должен соединить Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, пять региональных автодорог, три федеральные автомобильные дороги «Вилюй», «Колыма» и «Лена», а также международный аэропорт «Якутск» и Якутский речной порт. С вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе к 2025 году вырастет с 20,9% до 83%.