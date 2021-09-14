Путин провел встречу с Асадом в Москве

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что президент Сирии был в российской столице с необъявленным визитом. Переговоры прошли в Кремле.

«Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения», — сказал Путин в начале встречи.

Он высказался о выборах президента Сирии. По его словам, результаты говорят о том, что люди доверяют Асаду, несмотря на все трагедии и сложности прошлых лет. Именно с Асадом, по мнению Путина, люди связывают процесс восстановления страны и возвращения к нормальной жизни.

Российский лидер заметил, что в Сирии до сих пор продолжают действовать боевики.

«К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан, — сказал он.

При этом беженцы возвращаются в освобожденные районы. Путин заявил, что сам видел во время визита в эту страну, как люди восстанавливают свои жилища.

Президент РФ отметил, что Асад многое делает для налаживания диалога с политическими оппонентами. Путин также назвал проблемой сохраняющееся в САР без разрешения властей присутствие иностранных войск. Российский лидер выразил надежду, что совместными усилиями удастся помочь народу Сирии удастся встать на ноги. Об этом написал ТАСС.