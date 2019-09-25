СМИ: Путин предложил странам НАТО объявить мораторий на развертывание ракет

Минобороны: «Российские ракеты в Европе» появятся не раньше американских Подробнее

Россия не собирается развертывать такие ракеты, пока от этого воздерживаются США, говорится в послании.

На призыв к Соединенным Штатам и их союзникам «взять на себя аналогичные обязательства» встречной заинтересованности пока не последовало, продолжает Путин.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в документе.

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Помимо стран НАТО письмо получила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также другие государства, в частности, Китай, рассказали изданию дипломаты, прибывшие на Генассамблею ООН.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, заключенный между США и СССР, прекратил существование в августе 2019 года по инициативе президента США Дональда Трампа.

Вашингтон и Москва обвиняют друг друга в нарушении положений этого договора. США призывают заключить новое соглашение с участием Китая.