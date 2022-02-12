СМИ: Путин показал, что Запад стал пережитком прошлого

Президент России Владимир Путин показал, что Запад стал далеким от современных реалий пережитком прошлого. Такое мнение содержится в статье британского журнала The Spectator. Автор материала порассуждал о том, как нынешняя Россия «подсвечивает» слабости западных стран.

«Путин изобличил Запад как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории. <…> Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами», — подчеркнул автор материала.

По его мнению, в настоящее время большое число государств активно спорят вокруг кризиса на Украине, это ведет к их ослаблению как единого блока. Также многие из них до сих не определились, как вести себя с Москвой и это играет на руку российскому государству и лично Владимиру Путину.

«Его успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий», — пишет автор

При этом главными силами РФ в настоящее время являются армия и навыки дипломатии самого главы государства. Запад не может игнорировать эти факторы, убежден обозреватель.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину.

РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война. Однако западные страны продолжают готовить различные пакеты санкций против РФ.