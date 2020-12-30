СМИ: прокурор Челябинской области уйдет в отставку

По их данным, он уже написал рапорт об отставке с последующим увольнением.

«Отпуск у него накопился длительный, в нем он будет находиться до тех пор, пока не будет подписан соответствующий указ», — сообщил источник.

Кто займет его место, пока не ясно. В пресс-службе региона комментарии давать не стали.