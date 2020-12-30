СМИ: прокурор Челябинской области уйдет в отставку
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин отправится в отставку после Нового года. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По их данным, он уже написал рапорт об отставке с последующим увольнением.
«Отпуск у него накопился длительный, в нем он будет находиться до тех пор, пока не будет подписан соответствующий указ», — сообщил источник.
Кто займет его место, пока не ясно. В пресс-службе региона комментарии давать не стали.