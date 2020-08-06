СМИ призвали закрывать за систематическое распространение фейков
По мнению Цекова, прозападные издания размещают фейковые «расследования», используя грязные методы, для очернения России. Причем сенатор считает, что за вбросами стоят не только журналисты, но и представители иностранных спецслужб.
«[СМИ] должны нести самое жесткое наказание за ложную информацию, которую фабрикуют. Если это продолжается от публикации к публикации, то после предупреждения, которое им будет сделано, они должны понести административное наказание, а за системное распространение лжи они должны закрываться», — цитирует пресс-служба Цекова.
Среди изданий, распространяющих фейки, в аппарате Цекова назвали центр «Досье», созданный и финансируемый Михаилом Ходорковским. Там напомнили, что журналисты РИА ФАН разоблачили методы сотрудников центра, узнав, что им помогают иностранные спецслужбы и социальные сети.
Журналисты узнали, как переписки Facebook или WhatsApp и принадлежащие «объектам» медиафайлы попадают к сотрудникам центра, а потом фабрикуются. В доказательство были предоставлены фотографии и часть скопированных рабочих документов центра, которые касаются расследования.