СМИ призвали закрывать за систематическое распространение фейков

Член Совета Федерации Сергей Цеков призвал закрывать издания за распространение фейков. Он уверен, что СМИ, распространяющие негативные и недостоверные материалы, не должны свободно работать в России.

По мнению Цекова, прозападные издания размещают фейковые «расследования», используя грязные методы, для очернения России. Причем сенатор считает, что за вбросами стоят не только журналисты, но и представители иностранных спецслужб.

«[СМИ] должны нести самое жесткое наказание за ложную информацию, которую фабрикуют. Если это продолжается от публикации к публикации, то после предупреждения, которое им будет сделано, они должны понести административное наказание, а за системное распространение лжи они должны закрываться», — цитирует пресс-служба Цекова.

Среди изданий, распространяющих фейки, в аппарате Цекова назвали центр «Досье», созданный и финансируемый Михаилом Ходорковским. Там напомнили, что журналисты РИА ФАН разоблачили методы сотрудников центра, узнав, что им помогают иностранные спецслужбы и социальные сети.

Журналисты узнали, как переписки Facebook или WhatsApp и принадлежащие «объектам» медиафайлы попадают к сотрудникам центра, а потом фабрикуются. В доказательство были предоставлены фотографии и часть скопированных рабочих документов центра, которые касаются расследования.