СМИ попали в список пострадавших от пандемии отраслей

Как пояснил сам премьер-министр, российские медиа продолжали работать, несмотря на ситуацию с коронавирусом и введенные в связи с этим ограничения.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что ситуация не могла не сказаться на доходах СМИ. Выручка от продажи бумажных изданий сокращается, падают доходы от рекламы. Особенно страдают небольшие компании и редакции в регионах.

В качестве мер поддержки российским медиа ввели отсрочку по уплате налогов, за исключением НДС, на полгода. Этот же срок они могут бесплатно пользоваться помещениями, которые находятся в государственной, муниципальной или частной собственности. СМИ могут получить беспроцентный кредит на неотложные нужды и выплату зарплат. Никто не сможет объявить их банкротами.

Дополнительно медиа, которые зарегистрированы в качестве малого и среднего бизнеса, получили отсрочку по уплате страховых взносов, а если зарплата работников выше минимального размера оплаты труда, то размер взносов снижается в два раза.

В список пострадавших отраслей уже включили кинотеатры. Их поддержали отменой платы за аренду помещений в государственных зданиях.