СМИ: партии Нетаньяху пригодится помощь политических сил

«Мы противостояли огромным силам, которые нас уже почти похоронили. Наши противники говорили: эра Нетаньяху закончилась. Но объединенными силами мы превратили этот лимон в лимонад», — подчеркнул Нетаньяху.

По словам политика, партия готова «немедленно приступить к созданию сильного национального правительства».

«Мы создадим сильное национальное правительство, хороший кабмин для Израиля. Я буду премьер-министром каждого гражданина Израиля, каждого правого и каждого левого, евреев и неевреев, каждого сектора», — заявил он.

Израильский политолог Марк Новиков отметил, что премьер-министр нуждается в поддержке партии «Исраэль бейтейну» или депутата из «Кахоль-Лавана», если планирует организовать коалицию мечты. Эксперт уточнил, что при таком раскладе Израиль снова попадет в кризисную точку.