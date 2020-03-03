    03 марта 2020, 15:05

    СМИ: партии Нетаньяху пригодится помощь политических сил

    Ольга Ситникова

    По предварительным результатам, партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стала лидером на выборах в Кнессет. Однако сформировать правительство ей помогут правые политические силы, которым не хватает нескольких голосов. Об этом сообщил NEWS.ru.

    «Мы противостояли огромным силам, которые нас уже почти похоронили. Наши противники говорили: эра Нетаньяху закончилась. Но объединенными силами мы превратили этот лимон в лимонад», — подчеркнул Нетаньяху.

    По словам политика, партия готова «немедленно приступить к созданию сильного национального правительства».

    «Мы создадим сильное национальное правительство, хороший кабмин для Израиля. Я буду премьер-министром каждого гражданина Израиля, каждого правого и каждого левого, евреев и неевреев, каждого сектора», — заявил он.

    Израильский политолог Марк Новиков отметил, что премьер-министр нуждается в поддержке партии «Исраэль бейтейну» или депутата из «Кахоль-Лавана», если планирует организовать коалицию мечты. Эксперт уточнил, что при таком раскладе Израиль снова попадет в кризисную точку.