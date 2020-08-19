СМИ: нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

Руководители крупнейших нефтяных компаний России пожаловались президенту Владимиру Путину на планы Минфина. Ведомство планирует изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).

Как сообщила газета «Коммерсантъ», топ-менеджеры компаний составили специальное письмо президенту. Послание подписали главы «Роснефти» — Игорь Сечин, «Газпром нефти» — Александр Дюков, «Лукойла» — Вагит Алекперов, «Татнефти» — Наиль Маганов и «Зарубежнефти» — Сергей Кудряшов.

Они заявили, что Минфин опять меняет правила налогообложения в нефтяной отрасли и при этом нарушает принцип финансовой стабильности.

Все дело в поправках по пересмотру параметров НДД в нефтяной отрасли. Министерство финансов таким образом хочет вернуть около 200 миллиардов рублей за три года.

В ведомстве полагают, что именно столько госбюджет недополучил в 2019 году. Это случилось после того, как часть месторождений перешла на этот налог.

«Если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 миллионов тонн, инвестиции — на 2,3 триллиона рублей, а бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей», — сказано в обращении нефтяников.

По данным издания, Путин поручил профильному вице-премьеру Юрию Борисову рассмотреть жалобы представителей отрасли и представить предложения по решению ситуации. В нефтяных компаниях, пресс-службе правительства и секретариате Борисова никаких комментариев по этой теме не дали.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил российскому лидеру банку с нефтью из нового месторождения.