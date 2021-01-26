СМИ назвали возможную причину смерти экс-зампреда Приходько

Бывший вице-премьер РФ скончался во вторник на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили источники, близкие к семье умершего политика. Информацию о причине смерти журналистам позже подтвердили и в пресс-служба кабмина.

Болезнь Лу Герига, от которой, предположительно, умер Сергей Приходько, является серьезным и неизлечимым заболеванием ЦНС. Смерть Приходько ранее в беседе с «360» прокомментировал член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. Парламентарий признался, что еще не до конца осознал происшедшее. Сенатор назвал смерть Приходько серьезной утратой для всего государства и внешней политики страны. Климов отметил, что он был очень профессиональным человеком с большим опытом.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в прошлом году, возглавив кабмин, назначил Приходько своим помощником.