СМИ назвали главного претендента на пост лидера ЛДПР

Основным претендентом на пост главы Либерально-демократической партии России (ЛДПР) является глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в партии.

Издание также сообщает, что эту информацию подтвердили в администрации президента. Как рассказал источник, Слуцкий представляется в глазах АП «более компромиссной фигурой», нежели другой вероятный претендент на высший партийный пост, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. В феврале политик попал в больницу с ковидом. Он так и не смог справиться с заболеванием. В день его смерти стало известно, что временно исполняющим обязанности лидера фракции назначили депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Ранее сам Слуцкий сообщил, что съезд ЛДПР, на котором состоится избрание нового председателя партии, состоится 27 мая. Он отметил, что это первый съезд либерал-демократов, который пройдет без Владимира Жириновского.