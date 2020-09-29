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    29 сентября 2020, 11:09

    СМИ: НАТО изучит психосоциальные факторы «нетрадиционной войны»

    Полина Петрова

    Научно-техническая организация НАТО планирует в будущем году провести исследование психосоциальных факторов нетрадиционных методов ведения войны, которые используются в операциях по распространению влияния. Об этом говорится в документе организации альянса, с которым ознакомился RT.
    СМИ: НАТО изучит психосоциальные факторы «нетрадиционной войны»

    Уточняется, что эксперты займутся темой организации стратегий для подпольных сетей, а также рассмотрят методы налаживания отношений в неблагоприятных условиях, а также методы мотивации союзников и работы с ними. Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, идея НАТО обратиться к опыту холодной войны лишь усугубит противостояние между государствами с напряженными отношениями.

    «Печально, что возрождается антисоветский настрой, при котором создавался Североатлантический альянс. Проводя параллели с холодной войной, в НАТО предлагают вернуть стереотипы противостояния, нагнетания напряженности», — пояснил специалист.

    Он заключил, что подобная тактика является подготовкой к вооруженному конфликту.

    Новости SMI.FM