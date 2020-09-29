СМИ: НАТО изучит психосоциальные факторы «нетрадиционной войны»

Уточняется, что эксперты займутся темой организации стратегий для подпольных сетей, а также рассмотрят методы налаживания отношений в неблагоприятных условиях, а также методы мотивации союзников и работы с ними. Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, идея НАТО обратиться к опыту холодной войны лишь усугубит противостояние между государствами с напряженными отношениями.

«Печально, что возрождается антисоветский настрой, при котором создавался Североатлантический альянс. Проводя параллели с холодной войной, в НАТО предлагают вернуть стереотипы противостояния, нагнетания напряженности», — пояснил специалист.

Он заключил, что подобная тактика является подготовкой к вооруженному конфликту.