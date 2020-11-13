СМИ написали о задержании мэра Томска Ивана Кляйна

«Кляйн задержан утром сегодня», — сказал ТАСС источник в силовых структурах.

Теlеgrаm-канал Маsh написал, что сотрудники ФСБ пришли к градоначальнику, когда он проводил селекторное совещание. При этом причины задержания не уточняются.

Кляйн родился 8 июня 1959 года в Казахской ССР. Закончил Томский политехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники. Мэром Томска стал в 2013 году. Он сменил ушедшего в отставку Николая Николайчука. До этого 61-летний Кляйн руководил одним из самых крупных в Сибири пивоваренных предприятий — ОАО «Томское пиво».

С 1997 по 2013 год являлся депутатом Томской областной думы и председателем комитета по экономической политике. Кляйн входит в политсовет томского отделения «Единой России».

Будучи мэром города, Кляйн не раз удостаивался высоких наград и званий. Он получил орден «Лидер российской экономики», звание «Человек года-2005», а также становился топ-менеджером России в 2006 году, уточнил портал Ura.ru.