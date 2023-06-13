Власть 13 июня 2023, 10:16 СМИ написали о предложении Минфина отложить введение льгот для нефтяников «Коммерсант»: Минфин предложил на 3 года отложить введение налоговых льгот для нефтяников Freepik

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Министерство финансов выступило с инициативой на три года отложить введение налоговых льгот для выработанных месторождений, которые ранее перешли на налог на дополнительный доход (НДД). Об этом сообщила газета «Коммерсант» ссылкой на источники.

Льготы должны были начать работать уже со следующего года в виде вычета в 20% от ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для участков, где выработанность запасов составляет свыше 80% и которые входят в третью группу налога на добавленный доход. Здесь речь идет о зрелых месторождениях.

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Эксперт, главный экономист «Выгон Консалтинга» Сергей Ежов выразил мнение, что такая идея может принести госбюджету около 460 миллиардов долларов за три года. По его словам, благодаря переносу вычета 20% поступления от НДПИ увеличатся на 1,15 триллиона рублей за вышесказанный период. Кроме того, доходы на 60% будут компенсированы благодаря уменьшению поступлений по налогу на дополнительный доход и налогу на прибыль.

Аналитики компании Kept заявили, что такая мера повлияет на планы нефтяных корпораций касательно инвестирования в выработанные активы. Свыше 25% добычи нефти на территории РФ приходятся на выработанные месторождения. Они после налоговой реформы 2020 года перешли на НДД.