СМИ: Мишустин назвал приоритеты в работе нового правительства

«За единогласно», — рассказал участник консультаций Мишустина с партией «Единая Россия» о поддержке кандидатуры.

Глава ФНС начал встречи с депутатами перед пленарным собранием, где пройдет голосование. Первой была встреча с депутатами фракции «Единая Россия». Перед этим он встречался со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, о чем сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. После этого появилось видео, как они прошли к депутатам.

По информации источника РИА «Новости», на встрече с депутатами Мишустин заявил, что Дмитрий Медведев, который остался главой «Единой России», рассчитывает на продолжение эффективной работы в формате партии. По словам другого источника агентства, Мишустин сказал «о том, что послание — приоритет».

Источник ТАСС сказал, что среди приоритетов работы Мишустин назвал нацпроекты и цифровую экономику.

Ранее президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство. Теперь его кандидатуру должны рассмотреть депутаты Госдумы, ожидается, что это случится 16 января во время пленарного заседания. Перед этим Мишустин должен встретиться с представителями всех фракций Госдумы: «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Медведев займет должность зампредседателя Совета безопасности. До утверждения нового правительства весь Кабинет министров стал исполняющими обязанности.