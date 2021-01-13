СМИ: министр цифрового развития Шадаев заразился коронавирусом
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил, что министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заразился коронавирусом, информирует РИА «Новости».
По словам политического деятеля, в настоящий момент глава Минцифры идет на поправку. Отмечается, что Путин пожелал министру скорейшего выздоровления.
По информации Lifе, в ходе совещания глава страны поручил с грядущей недели начать массовую вакцинацию от СОVID-19 всех граждан России.