СМИ: министр цифрового развития Шадаев заразился коронавирусом

По словам политического деятеля, в настоящий момент глава Минцифры идет на поправку. Отмечается, что Путин пожелал министру скорейшего выздоровления.

По информации Lifе, в ходе совещания глава страны поручил с грядущей недели начать массовую вакцинацию от СОVID-19 всех граждан России.