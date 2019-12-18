СМИ: мэр Верхнего Уфалея подал в суд на депутата за отказ повысить зарплату

Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова подала в суд на местного депутата за его заявления о том, что она не достойна повышения зарплаты. Свой моральный ущерб Ускова оценила в 100 тысяч рублей.

Голосование о повышении зарплаты проходило в октябре после того, как глава Челябинской области Алексей Текслер накануне выборов сказал о необходимости увеличить доходы муниципальных работников на 4,3%.

Как стало известно Znak.com, на рассмотрение собрания депутатов Верхнего Уфалея выдвинули вопросы о повышении зарплат техперсоналу, муниципальным служащим и высшим должностным лицам, причем предлагалось рассмотреть эти вопросы вместе. Депутат, эксперт ОНФ Евгений Савельев призвал голосовать по отдельности. По его словам, он поддерживает повышение зарплат всем, кроме мэра. Его предложение не поддержали, и он проголосовал против, единственный из депутатов. На следующий день он написал в соцсетях пост, где объяснил свою позицию всем.

Убежден, мы, депутаты, не имеем сегодня морального права повышать зарплату главы округа даже на один рубль. Начиная с сентября в Уфалее произошли две масштабные коммунальные аварии, во время которых глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец Евгений Савельев.

Кроме коммунальных аварий, Савельев напомнил, как на годы затянулась проблема жителей аварийного дома на улице Ленина. Он заметил, что для решения проблем Верхнего Уфалея задействуют региональные власти, которые исправляют ошибки и недоработки мэра.

Из-за этого поста несколько дней назад Савельев получил иск, в котором глава города Вера Ускова потребовала обязать его опровергнуть «порочащие честь и достоинство сведения» и взыскать 100 тысяч рублей в качестве морального вреда. Предварительное слушание по делу назначено на 24 декабря.