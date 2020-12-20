СМИ: мэр Екатеринбурга и вице-губернатор региона поменяются местами
По их данным, новым главой города могут назначить вице-губернатора Алексея Орлова, курирующего блок экономических вопросов. Заявление об отставке, по данным собеседников, мэр напишет уже в понедельник, 21 декабря. На следующий день ее должна утвердить городская дума Екатеринбурга.
По словам одного из источников Ura.ru в мэрии, первый замглавы города Александр Ковальчик уже освободил рабочий кабинет.
Александр Высокинский был назначен главой Екатеринбурга в сентябре 2018 года, после отставки Евгения Ройзмана.
До этого, с 2016 года, Высокинский был вице-премьером областного правительства, курировал проект «Большой Екатеринбург».
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказались комментировать его возможную отставку. В департаменте информполитики региона сообщили РИА «Новости», что пока указа об освобождении вице-губернатора Орлова от должности не было.