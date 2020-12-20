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    20 декабря 2020, 21:36

    СМИ: мэр Екатеринбурга и вице-губернатор региона поменяются местами

    Кирилл Фролов

    Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на следующей неделе подаст в отставку и займет место вице-губернатора Свердловской области. Об этом со ссылкой на источники сообщили екатеринбургские издания Ura.ru, 66.ru и «Европейско-азиатские новости».
    СМИ: мэр Екатеринбурга и вице-губернатор региона поменяются местами

    По их данным, новым главой города могут назначить вице-губернатора Алексея Орлова, курирующего блок экономических вопросов. Заявление об отставке, по данным собеседников, мэр напишет уже в понедельник, 21 декабря. На следующий день ее должна утвердить городская дума Екатеринбурга.

    По словам одного из источников Ura.ru в мэрии, первый замглавы города Александр Ковальчик уже освободил рабочий кабинет.

    Александр Высокинский был назначен главой Екатеринбурга в сентябре 2018 года, после отставки Евгения Ройзмана.

    До этого, с 2016 года, Высокинский был вице-премьером областного правительства, курировал проект «Большой Екатеринбург».

    В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказались комментировать его возможную отставку. В департаменте информполитики региона сообщили РИА «Новости», что пока указа об освобождении вице-губернатора Орлова от должности не было.