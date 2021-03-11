СМИ: Меньшов собрался в Госдуму

Режиссер и актер Владимир Меньшов захотел поучаствовать в выборах в Госдуму в 2021 году от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к партии.

«Владимир Валентинович сообщил о готовности баллотироваться в Госдуму от нашей партии по Москве», — сказал источник агентства.

Также о возможном участии Меньшова в выборах в Госдуму упомянул сопредседатель партии Захар Прилепин. По его словам, режиссер вел переговоры с ними и дал понять, что допускает свое участие в предвыборной гонке.

«Владимир Валентинович Меньшов — человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен», — отметил Прилепин.

По его словам, актер — русская культура во плоти.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, а также заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РСФСР. Он снял советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». За последний Меньшову вручили премию «Оскар» в 1981 году, напомнила «Русская планета».