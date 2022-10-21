СМИ «Иновещание» внесли в реестр иноагентов | 360°

Власть 21 октября 2022, 18:46 СМИ «Иновещание» внесли в реестр иноагентов Минюст России внес «Иновещание» в реестр СМИ-иноагентов РИА «Новости»

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Министерство юстиции России внесло общество «Иновещание» в реестр СМИ-иноагентов. Об этом рассказало РИА «Новости».

Сообщается, что общество учреждено политологом Валерием Соловьем*, который сам уже фигурирует в этом списке.

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«В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью „Иновещание“… Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Соловьем Валерием Дмитриевичем*», — сообщило ведомство.

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Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич** и политолог Валерий Соловей* подали иск в суд на Минюст. Они хотят оспорить решение о признании их иностранными агентами. Макаревича** внесли в реестр иноагентов 2 сентября, политолога Соловьева* — 9 сентября.

* Валерий Соловей — признан в России иностранным агентом

** Андрей Макаревич — признан в России иностранным агентом