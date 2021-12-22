Представители СМИ-иноагентов смогут задать вопросы президенту Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

По словам Пескова, не стоит придавать преувеличенного значения присутствию иноагентов на пресс-конференции президента. Так он ответил на вопрос об особом политическом значении того, о чем будут спрашивать журналисты-иноагенты.

«Не нужно преувеличивать и не нужно в данном случае здесь искать какие-то нюансы, их нет. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства», — сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что статус иностранного агента не запрещает работу СМИ. Пресса просто должна сообщать своему читателю и зрителю, что ее финансирование идет из-за границы.

Также Песков высказался о формате проведения пресс-конференции. Он отметил, что Путин сам решил устроить мероприятие в очном формате. Личное присутствие является гораздо эффективнее и удобнее. Пресс-конференция президента пройдет 23 декабря.