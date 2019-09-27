СМИ: глава МВД Тюменской области покинул пост

«Он сегодня объявил об этом коллективу и попрощался», — пояснил собеседник агентства.

Кто займет пост Алтынова, пока не известно.

В пресс-службе МВД Тюменской области сообщение подтвердили. На сайте правовой информации об отставке Юрия Алтынова пока не говорится.

Юрий Алтынов занимал должность главы МВД Тюменской области с 2014 года по указу президента РФ.

По данным издания, Управление собственной безопасности МВД России ранее провело выездную проверку УМВД по Тюменской области после обращения депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева. Он обвинил Алтынова в том, что тот установил на служебное авто поддельные номера, чтобы избежать штрафов. Проверка показала, что номера на машине не были подложными. Однако водителя тюменского управления привлекли к дисциплинарной ответственности за множественные нарушения ПДД.